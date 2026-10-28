Abogado de Ivette Vergara asume error de describirla como "separada"

Tras informarse del quiebre matrimonial entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, el abogado Raúl Arredondo aseguró que usó por error la palabra "separada" al referirse a la situación conyugal de la animadora en tribunales.

Según recogió el programa "Plan Perfecto" (CHV), en una reciente audiencia judicial de Vergara por su conducción a exceso de velocidad, el abogado señaló que "mi representada en estos momentos se encuentra sin trabajo y separada".

Ante la difusión de sus declaraciones y la especulación generada sobre el fin del matrimonio, el defensor de la comunicadora salió a aclarar sus dichos, reconociendo un lapsus.

"Durante mi intervención, al referirme a antecedentes personales de mi representada, utilicé incorrectamente la palabra 'separada', lo que dio lugar a una interpretación equivocada respecto de su situación matrimonial", aseguró el jurista mediante un comunicado, explicando que "se trató de un error involuntario de mi parte, que lamento sinceramente y por el cual asumo plenamente la responsabilidad, incluyendo no haberlo aclarado oportunamente durante la audiencia".

Y enfatizó: "Para despejar cualquier duda, la señora Ivette Vergara no se encuentra separada".

Solabarrieta: "Tamaña estupidez"

Por su parte, en el programa "Chismosos" de Canal TVR, Solabarrieta se comunicó con el periodista Pablo Candia para cuestionar al abogado de Vergara y recalcar que no está sepado.

"¿De qué estás hablando? No estoy separado", dijo en un mensaje al comunicador, añadiendo: "Pregunta primero después de esto. El abogado no sé por qué dijo tamaña estupidez".

El conductor de "Sin Filtros" también sostuvo que "lo único que necesito es estar tranquilo, no puedo andar aclarando errores de otros".