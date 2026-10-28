Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se separan tras polémicos episodios del periodista
El estado civil de la comunicadora fue revelado durante una audiencia judicial.
El estado civil de la comunicadora fue revelado durante una audiencia judicial.
El matrimonio entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta llegó a su fin luego de más de dos décadas juntos.
La pareja había vivido un quiebre hace algunos años a raíz de la adicción que afecta a Fernando Solabarrieta, y a fines de 2024 decidieron intentar retomar su relación.
Sin embargo esto no funcionó: según se reveló en la reciente audiencia judicial de Ivette Vergara por su conducción a exceso de velocidad, el matrimonio se terminó.
"Respecto a las consideraciones, su señoría, paso a señalar lo siguiente: Mi representada en estos momentos se encuentra sin trabajo y separada", señaló el abogado de Vergara durante la instancia, según recogió el programa "Plan Perfecto".
La separación de Vergara y Solabarrieta se da justo después de que el periodista protagonizara una polémica por conducir "Sin Filtros" en evidente estado de ebriedad.