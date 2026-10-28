Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta se separan tras polémicos episodios del periodista

El matrimonio entre Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta llegó a su fin luego de más de dos décadas juntos.

La pareja había vivido un quiebre hace algunos años a raíz de la adicción que afecta a Fernando Solabarrieta, y a fines de 2024 decidieron intentar retomar su relación.

Sin embargo esto no funcionó: según se reveló en la reciente audiencia judicial de Ivette Vergara por su conducción a exceso de velocidad, el matrimonio se terminó.

"Respecto a las consideraciones, su señoría, paso a señalar lo siguiente: Mi representada en estos momentos se encuentra sin trabajo y separada", señaló el abogado de Vergara durante la instancia, según recogió el programa "Plan Perfecto".

La separación de Vergara y Solabarrieta se da justo después de que el periodista protagonizara una polémica por conducir "Sin Filtros" en evidente estado de ebriedad.