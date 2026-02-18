Actor Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans tras pelea en un bar

El actor Shia LaBeouf fue detenido en Nueva Orleans luego de ser denunciado por dos hombres de haberlos agredido en un bar.

El intérprete fue acusado de dos cargos de agresión simple tras un altercado ocurrido en la madrugada de este martes durante las celebraciones del Mardi Gras, el carnaval de Nueva Orleans, informó el Departamento de Policía de esa ciudad.

El artista fue arrestado después de recibir atención médica por lesiones no especificadas y, de acuerdo a un comunicado de la policía, el protagonista de "Transformers" -que se encontraba en Royal Street, una zona turística conocida por sus restaurantes, hoteles y comercios- causó disturbios en un establecimiento no identificado y se tornó "cada vez más agresivo" al ser retirado del lugar.

De acuerdo con la versión oficial, una de las víctimas denunció haber sido golpeada varias veces por el actor con el puño cerrado. Posteriormente, tras abandonar el sitio y regresar con mayor agresividad, el exDisney Channel habría vuelto a agredir a la misma persona en la parte superior del cuerpo y a otra en la nariz, antes de ser finalmente detenido por las autoridades.

El ex de Mia Goth había estado en una larga ronda de bares durante el fin de semana desde el jueves, la cual terminó en violencia en un bar de Faubourg Marigny en las primeras horas del Martes de Carnaval.

Según The Hollywood Reporter, LaBeouf compareció a una audiencia virtual ante un juez de la División de Magistrados del Tribunal Penal de la Parroquia de Orleans, donde fue puesto en libertad bajo palabra, y le indicó que debía asistir a futuras audiencias judiciales. Está previsto que regrese a la corte el 19 de marzo.