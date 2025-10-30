Acusan a Li Fridman de venta irregular de entradas a conciertos

La actriz y candidata a diputada Li Fridman fue acusada de comercializar entradas para diversos conciertos musicales de forma irregular.

Según un reportaje de The Clinic, la ex "Papá a a deriva" ofreció boletos en ubicaciones privilegiadas, e incluso boxes y palcos exclusivos, para los shows de Silvio Rodríguez, Bad Bunny, Oasis, Dua Lipa y Linkin Park, entre otros.

De acuerdo al medio, días atrás Fridman recibió una demanda civil donde que aseguraba que había ofrecido entradas para diversos espectáculos a cambio de transferencias personales, pero que finalmente los boletos no fueron entregados y el dinero no fue devuelto; aunque desde su entorno cuestionaron esta versión, afirmando que hasta el día de hoy no hay registro alguno de esta acción legal.

La hoy candidata a diputada por el distrito 12 se defendió y señaló a The Clinic que los montos habían sido restituidos y que "no recibí ganancias, los ticket no dependían de mí, y he exigido al intermediario que cumpla o restituya los montos".

"No he eludido responsabilidades y he estado disponible para resolver cada situación de forma personal", agregó.

Sobre las acusaciones de venta irregular indicó que "no conseguía entradas ni realizaba ventas de forma directa. Un tercero informaba que existían cupos disponibles, y mi participación se limitó a conectar a personas interesadas con esa posibilidad".