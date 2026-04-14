Acusan a Nicole Moreno de devolver auto chocado y con millonaria deuda de TAG: Luli respondió

La fisicoculturista Nicole Moreno, conocida como "Luli", fue acusada de no pagar un vehículo de alta gama y devolverlo en malas condiciones.

A raíz de una publicación, donde la exchica reality mostraba que había comprado un Mercedes Benz -avaluado en más de $50 millones-, la influencer Deyanira Ramírez denunció en redes sociales a la figura farandulera.

Según el testimonio de la creadora de contenido, Moreno le compró a su cuñada un vehículo de la marca Audi en 2020, pagando solo algunas cuotas y devolviéndolo luego de chocarlo. Asimismo, habría dejado una millonaria deuda de TAG.

"La mina no quería devolver el auto y no lo había pagado. Después de mucho tiempo que se le insistió, llamaron a la mamá de la 'Luli' y la amenazaron con que llamarían a Carabineros y los acusarían de haber robado el automóvil ¿Qué pasó? La Luli tomó el auto y lo llevó en un grúa, y lo dejó tirado en el restaurante de mi cuñada en Lo Barnechea", explicó.

De hecho, en aquel momento, la empresaria Gigli Barrenechea - cuñada de Ramírez, que fue amiga de Nicole por varios años- compartió un posteo donde describía que el automóvil fue devuelto "chocado, afirmado con tornillo, papeles totalmente atrasados, sucio y no funcionando".

La respuesta de Luli

Por su parte, Moreno utilizó su cuenta de Instagram para referirse al tema, descartando las acusaciones en su contra.

"Soy una mujer de principios. Lo único que diré es: No le debo nada a nadie. Todo lo demás se verá en los medios legales que correspondan. No por Instagram, televisión, etcétera", aseguró.