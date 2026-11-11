Acusan a Piare con P de "meterse" en una relación: La comediante respondió

La comediante Piare con P se vio involucrada en una nueva polémica tras ser acusada de "meterse" en una relación, obligando a la humorista a responder y aclarar lo sucedido.

Todo comenzó en la red social X (antes conocida como Twitter) donde la usuaria @camifrann_ -una productora identificada como Camila- hizo ver su mal momento personal tras el quiebre amoroso con el comediante Tulio Melquiades, quien actualmente es pareja de Piare con P.

"¿Me pueden creer que antes de terminar me ponía celosa de alguien y ahora mi ex anda con ella? La vida en muy culía (sic). Ni un mes de contacto cero me dio jajaja. Sin duda no me merezco esto. Estoy tiritando", escribió desahogándose.

Ante la pregunta de una seguidora, apuntó directamente a la comediante: "Sí, la Piare con P, la que pregona el feminismo y en mi misma relación se metió a más no poder".

La respuesta de Piare con P

La situación escaló y se convirtió en el tema de conversación en redes sociales, lo que llevó a que humorista rompiera el silencio y descartara ser responsable del quiebre de la relación previa de su actual pareja.

En un mensaje enviado al influencer Danilo 21, la triunfadora de Festival de Viña del Mar salió al paso de las acusaciones: "Piare me dice que es muy fome lo que está pasando, pero que ella entiende a Cami. Me dice que ella estuvo en celibato durante cuatro años y que comenzó a salir con Marcelo (el comediante en cuestión) cuando este terminó con Cami, que ella cree que él le debe una explicación a ella, no ella a Cami".

"Esta relación habría nacido de una amistad, porque ellos trabajaban juntos e incluso dice que Marcelo le armó una gira por bares antes del Festival de Viña (…) Dice que nunca lo joteó cuando él estaba con Cami", agregó el tiktoker.

Según la comediante, "esto es algo que tienen que resolver entre ellos, que le da lata todo el hate que está recibiendo ahora".

"No corresponde tratarla como si hubiera sido parte de una infidelidad"

Mientras que Tulio Melquiades, el comediante aludido, aclaró que su relación con Camila terminó el pasado 28 de septiembre, apuntando a un "desgaste", y que "mientras estuve con Camila, no tuve nada con otra persona. Mi relación con Piare siempre fue laboral hasta después de terminar con Camila".

"Unas semanas después de terminar, invité a Piare a salir y empezamos a conocernos. Nos llevamos muy bien, tenemos muchas cosas en común y las cosas simplemente se dieron", agregó, insistiendo en que la comediante no tuvo responsabilidad en el término de su relación pasada.

"No corresponde tratarla como si hubiera sido parte de una infidelidad", cerró.