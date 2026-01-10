"Fuiste una parte importante de mi vida": La despedida de César Campos a Andrés Caniulef

El animador César Campos compartió un mensaje de despedida tras la muerte del periodista Andrés Caniulef, con quien mantuvo una relación en el pasado.

A través de redes sociales, el comunicador publicó antiguas fotografías juntos y palabras dedicadas a su expareja.

"Qué pena tan grande. Aún no lo puedo creer", escribió Campos, acompañando las imágenes que daban cuenta de distintos momentos de su historia personal junto a Caniulef.

En su mensaje, el animador recordó el vínculo que los unió durante años. "Fuiste una parte importante de mi vida y tu sorpresiva partida me remueve recuerdos, emociones y silencios", expresó.

Campos también dedicó palabras a la trayectoria profesional del periodista. "Fuiste un tremendo talento en TV", señaló, agregando que se queda "con lo vivido" y con los recuerdos compartidos.

"Me quedo con la esperanza de que seguirás brillando como siempre lo hiciste, estés donde estés", añadió en la publicación, que cerró con un "Hasta siempre Andrés".