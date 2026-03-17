Real Madrid triunfó en su visita a Manchester City y selló su pasaje a cuartos en la Champions

La historia tiene una vez a Real Madrid metiéndose en cuartos de final de la UEFA Champions League después de vencer 1-2 en su visita a Manchester City e imponerse con un global de 1-5 en la revancha de octavos del duelo disputado en el Etihad Stadium.

El panorama era complejo para los ingleses después de un 3-0 en el "Santiago Bernabéu", pero eso no les impidió ir desde el inicio en busca del milagro. Para su mala fortuna, cuando mejor estaban vino la expulsión a Bernardo Silva (20') y el penal que Vinícius Júnior intercambio por gol (22').

Con el adverso marcador global en contra, los pupilos de Josep Guardiola tuvieron menos ímpetu y, aun así, lograron encontrar el descuento antes del descanso cuando Erling Haaland (41') remató un balón suelto para irse con un festejo agridulce.

De cara al segundo tiempo, Álvaro Arbeloa sustituyo al portero Thibaut Courtois para el ingreso de un Andriy Lunin que fue exigido para evitar que se redujeran las diferencias.

Esto rindió sus frutos sobre el final, cuando Vini volvió a ser determinante de cara a la portería (90+3') y aprovechó las dudas de su oponente para firmar una victoria que ya era clara.

Con este resultado, ahora Real Madrid aguardará porque se defina la llave en la que Bayern Munich goleó por 6-1 a Atalanta para conocer su rival en cuartos. De momento, su desafío más cercano es recibir a Atlético de Madrid por la Liga este 22 de marzo.