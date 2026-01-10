"Un periodista brillante": Tevex compartió sentida despedida a Andrés Caniulef

La muerte del periodista Andrés Caniulef, fallecido este viernes 9 de enero a raíz de un paro cardiorrespiratorio, ha generado impacto en el mundo del espectáculo criollo.

En este contexto, Tevex, su última casa laboral, difundió un comunicado oficial para despedir al conductor del programa "No es lo mismo".

"Con inmensa tristeza, como canal queremos comunicar el sensible fallecimiento de Andrés Caniulef, conductor de nuestro programa de espectáculos, quien partió este viernes dejando un vacío irreemplazable en nuestro equipo y en los corazones de quienes tuvimos el honor de conocerlo", señalaron.

En el texto, la señal destacó su faceta profesional y humana. "Andrés no solo fue un periodista brillante, reconocido por su rigurosidad y compromiso con la verdad, sino también un ser humano generoso, empático y profundamente querido por todos", indicaron.

El comunicado agregó que "su paso por Tevex Televisión marcó una etapa de excelencia y calidez, donde supo ganarse el cariño del público y de cada uno de sus compañeros de trabajo", relevando el vínculo que construyó dentro del canal.

Además, expresaron su agradecimiento por haber sido parte de su trayectoria reciente. "Nos sentimos profundamente agradecidos por haber sido su última casa televisiva. Su legado profesional permanecerá vivo en cada emisión, en cada conversación y en cada recuerdo compartido", afirmaron, enviando condolencias a su familia y cercanos.

Caniulef desarrolló una carrera de más de dos décadas en televisión, con pasos por TVN, Canal 13, Mega y Chilevisión, antes de integrarse a Tevex en 2025.