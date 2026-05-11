Alerta por estado de salud de Paty Cofré: afirman que suspendió show por "motivos graves"

La humorista nacional Paty Cofré estaría pasando por un complejo momento de salud que la llevó a suspender una de sus presentaciones.

La ex "Morandé con Compañía" debía actuar este domingo en el Bar Ruta 97 junto a Mauricio Flores, aunque el show no se llevó a cabo.

"Informamos a nuestros clientes que tienen entradas para el evento de Paty Cofré y Mauricio Flores, mañana domingo 10 de mayo a las 18:00 hrs, que este no podrá realizarse por motivos de salud grave del artista en estos momentos. Esperamos que pueda recuperarse y fuerza a sus seres queridos", escribió el local.

El estado de Paty Cofré

Tras dar a conocer esta información, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que estuvo en contacto con el intérprete del Muñeco Melame, quien le contó sobre el delicado estado de su colega.

"Me dice que Paty andaba muy cansada la semana pasada. Entonces, justo le había tocado control con el cardiólogo. Se hizo un electro y le salió alterado, eso le preocupó aún más", dijo la reportera en Instagram.

En este contexto, Gutiérrez indicó que Cofré -que canceló todos sus compromisos está sometiéndose a exámenes ya que "no está bien".

Cabe recordar que en 2023, la artista de 87 años reveló que terminó con un marcapasos luego de sufrir un infarto, por lo que no es primera vez que enfrenta este tipo de problemas de salud.