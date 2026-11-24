El actor Alfredo Castro recordó a la fallecida actriz Delfina Guzmán y aseguró que "fue una mujer muy rupturista".

En conversación con Chilevisión, el intérprete señaló que "Delfina tuvo que romper con su origen de clase para hacer lo que amaba hacer que era el teatro y la televisión".

A fines de los 60 Delfina Guzmán terminó su primer matrimonio y se radicó en Concepción para desarrollar su carrera artística lejos de sus dos hijos. Para Castro esta decisión significó "enfrentarse a una ruptura muy grande con su clase social, porque tuvo que romper una estructura muy terrible de la aristocracia chilena".

"La Delfina no siempre vivió en el privilegio absoluto. Vivió momentos económicos difíciles y supo crecer con eso. También pasó momentos familiares muy duros, sin embargo logró salir adelante muy bien y muy feliz con lo que hacía", complementó el actor.

Sobre su partida, Alfredo Castro dijo que "me siento triste pero también contento porque fue una mujer que fue un ejemplo de lucha por su familia, por el teatro. Fue una vida muy bien vivida y la quise muchísimo".