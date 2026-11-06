Américo condenado a arresto domiciliario y a tomar un tratamiento por caso de VIF contra Yamila Reyna

Un tribunal de San Javier determinó que Américo deberá cumplir arresto domiciliario diurno y deberá someterse a un tratamiento para controlar sus impulsos en el marco de la denuncia por violencia intrafamiliar que pesaba en su contra.

En medio de un juicio abreviado acordado por ambas partes el cantante también tuvo que pedir disculpas públicas a su expareja Yamila Reyna.

"Quiero pedir públicamente disculpas a Yamila Reyna por los hechos ocurridos con fecha 8 de febrero del 2026. Esos hechos ocurrieron y asumo íntegramente mi responsabilidad por ellos. Quiero expresar que fueron cometidos en un momento de ofuscación sin motivos, puesto que durante la relación sentimental que mantuvimos no hubo hechos que puedan motivar una reacción de esta manera", fue la disculpa íntegra de Américo.

Por otro la voz de "Traicionera" tendrá que pagar una multa de 11 UTM (casi $800.000) en beneficio del fisco.

Se enfrentó a Gino Costa

Durante su salida del tribunal, Américo tuvo un tenso enfrentamiento con Gino Costa, quien se encontraba reporteando el caso para "Contigo en la mañana" de Chilevisión.

Costa, quien tiene una relación de amistad con Reyna, encaró a Américo con incisivas y certeras preguntas, lo que molestó al cantante. "¿Por qué no te sacas el traje del amigo de ella? Yo estoy hablando tranquilamente. Sácate un rato el traje (...) Todo el mundo necesita terapia", le respondió ofuscado al periodista.

"No tengo ningún traje, acá hay una mujer que sufrió violencia de tu parte", le replicó Gino Costa.