Angélica Castro arremete contra la prensa por filtraciones sobre su divorcio: "Detrás hay una hija"

Una fuerte crítica lanzó la animadora Angélica Castro contra los medios de comunicación debido a las constantes especulaciones y supuestas filtraciones sobre su proceso de divorcio con Cristián de la Fuente.

En conversación con revista Velvet, la comunicadora abordó el momento personal que atraviesa a casi tres años del quiebre matrimonial y aprovechó la instancia para dar a conocer su profunda molestia ante el tratamiento de los aspectos legales de la separación.

"Lo único lamentable es cuando se empiezan a especular tantas mentiras y temas absolutamente falsos en la televisión, sabiendo que detrás hay una hija", expresó Castro al referirse a la cobertura sobre su ámbito familiar.

En esa misma línea, la empresaria cuestionó la falta de rigor mediático al señalar que "además, lo hablan como confirmando algo que no es, eso me parece muy delicado".

Cabe recordar que los descargos de la conductora ocurren tras la difusión de supuestos detalles sobre las pretensiones económicas de la demanda legal, donde se especularon cifras millonarias por concepto de pensión y compensaciones.

A esto se sumaron los rumores que aseguraban un supuesto vínculo entre la animadora y Ricardo Arjona mientras ella aún estaba casada.