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Tópicos: Magazine | Personajes

Aprueban acuerdo reparatorio: Fran Maira ya hizo primer pago a joven atropellado

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La reparación asciende a los 60 millones de pesos, los cuales serán pagados en tres cuotas.

Aprueban acuerdo reparatorio: Fran Maira ya hizo primer pago a joven atropellado
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Mayerson Zapata, motociclista atropellado por la influencer, se encuentra en terapia en la Teletón.

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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aprobó el acuerdo reparatorio alcanzado entre Fran Maira y la familia de Mayerson Zapata, el motociclista que atropelló en febrero pasado.

Se trata de un arreglo reparatorio que plantea el pago de 60 millones de pesos como compensación económica. Estos deben pagados en tres cuotas y, al materializarse la medida este martes, la exchica reality cumplió abonando la primera cuota de 20 millones de pesos.

Mediante un comunicado, el abogado de la figura de redes sociales, Gabriel Silva-Riesco, confirmó el primer pago y adelantó que en una audiencia fijada para el próximo 24 de diciembre solicitará el sobreseimiento definitivo de la causa.

Para ello, el tribunal debe acreditar el cumplimiento íntegro del acuerdo, incluyendo el pago total de los 60 millones de pesos.

El padre de Mayerson, Luis Zapata Jaramillo, expresó el descontento de su familia con el arreglo reparatorio, dando cuenta que su hijo ha sido sometido a 10 cirugías desde el accidente y que actualmente se encuentra haciendo terapias en la Teletón, lo que le ha permitido sostener la cabeza. 

Por su parte, la influencer -previo pago de una fianza de cuatro millones de pesos- logró autorización para salir del país el pasado 24 de octubre, permaneciendo el Lima, Perú, hasta el 30 de diciembre para grabar un reality.

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