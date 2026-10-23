Padre de motociclista atropellado por Fran Maira tras acuerdo reparatorio: "No estamos satisfechos"

El padre de Mayerson Zapata, motociclista atropellado por Fran Maira el pasado febrero, rompió el silencio sobre el acuerdo legal que alcanzaron con la influencer.

En conversación con LUN, Luis Zapata Jaramillo expresó el descontento de su familia con el arreglo reparatorio, que plantea el pago de $60 millones como compensación.

"No estamos nada satisfechos, pero ¿qué podemos hacer nosotros acá? No tenemos nada. Somos extranjeros", expresó el ciudadano colombiano al citado medio.

Bajo esta línea, el hombre explicó que aceptaron "porque queremos quitarnos este dolor de cabeza de encima porque estamos súper estresados con tanto trabajo, con la situación del niño".

Las razones detrás de la decisión

Respecto a la salud del joven, Luis indicó que Mayerson ha sido sometido a 10 cirugías desde el accidente y que actualmente se encuentra haciendo terapias en la Teletón, lo que le ha permitido sostener la cabeza.

"¿Quién dice que el niño va a valer esa plata, si el niño no habla, si no se puede valer por él mismo?", cuestionó, mencionando que su hijo solo mueve las manos cuando está acostado y que perdió la movilidad de una de sus piernas.

Asimismo, Zapata recalcó que "la plata dura lo que dura una flor, porque el niño va a requerir muy buenos cuidados, buena alimentación, buenos tratamientos. Mayerson tiene mucha vida por delante y me duele mucho que ni siquiera la indemnización haya sido digna".

"Nos tuvimos que conformar con lo que ella (Fran Maira) nos ofreció y a la comodidad de ella. Me parece muy triste (...) Con ninguna riqueza del mundo uno va a comparar o reparar una vida, pero que por lo menos sea digno, que sea más consciente", cerró.

Si bien, la familia de Mayerson recibirá el dinero en 3 cuotas, estos solo se quedarán con $42 millones, ya que el resto está destinado a pagar los servicios de la abogada.

Por su parte, Maira -que deberá ratificar telemáticamente el acuerdo en una audiencia el martes 27 de octubre- pagó una fianza de $4 millones para suspender temporalmente su arraigo nacional y viajar a Perú para participar en un reality.