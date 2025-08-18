Arenito revela el difícil momento que enfrenta tras volver de Australia

Alexander Núñez, conocido popularmente como "Arenito" en el extinto programa juvenil "Yingo", reapareció en televisión para compartir el complejo presente que atraviesa y en el estelar "Primer Plano" (Chilevisión) relató que desde su regreso al país, tras varios años en Australia, no ha logrado estabilidad laboral ni personal.

El exfigura juvenil confesó que hoy arrienda una pequeña pieza en la que convive con tres personas más y que sobrevive gracias a trabajos esporádicos.

"Llevo cuatro meses acá. La cama y la tele no son míos, son de la casa. Yo ando con dos maletas para todos lados", señaló, agregando que evita pasar demasiado tiempo encerrado porque la situación lo deprime.

A pesar de las dificultades económicas, Núñez aseguró que tiene un objetivo claro: retomar sus estudios y convertirse en Técnico en Enfermería (TENS).

"Quiero trabajar para pagarme los estudios. Soy capaz de empezar de cero", comentó con determinación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión (@chilevision)

Durante la entrevista también recordó su etapa ligada a la religión, explicando que estudió teología durante varios años pero terminó alejándose de la institución cristiana: "Tenía rabia con la iglesia, me juzgaban mucho. Era muy religioso y sentía que todo era injusto".

Finalmente, el ex Yingo agradeció el respaldo de sus amigas Nicole Pérez y Faloon Larraguibel, quien no solo lo ha acompañado emocionalmente, sino que incluso lo ha ayudado económicamente en más de una ocasión. "Faloon me ha apoyado mucho en estos momentos difíciles", expresó emocionado.