Aseguran que Américo retomó relación con su exesposa tras quiebre con Yamila Reyna

Tras el mediático y polémico quiebre con la actriz Yamila Reyna, el cantante Américo le volvió a abrir la puerta al amor.

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, el artista se encuentra de viaje en Bolivia con su exesposa María Teresa "Pepa" Órdenes, en un intento por retomar su romance.

"Hay varios testigos que me dicen que los vieron de la mano, con gestos cariñosos y que él incluso la presenta como su señora", relató Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

Américo y Órdenes estuvieron casados durante más de 20 años pero su relación finalizó en 2021. Ese mismo año intentaron retomar su romance, pero el proceso no prosperó.

"Ahora es muy distinto porque efectivamente viajaron juntos como pareja y ya se habla de una reconciliación", agregó la periodista.

La noticia sobre la vida amorosa de Américo llega un mes después de su bullado término con Yamila Reyna, el cual incluyó denuncias por violencia física en su contra. Este proceso se encuentra actualmente en tribunales.