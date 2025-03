Ben Affleck rompe el silencio sobre su divorcio con Jennifer Lopez

Ben Affleck habló por primera vez sobre su divorcio con Jennifer Lopez, descartando rumores de escándalo y aclarando que la separación fue un proceso natural.

En una entrevista para GQ, el actor afirmó: "No hay escándalo, ni telenovela. La verdad es mucho más sencilla de lo que se imagina". A casi ocho meses del anuncio, Affleck reveló que no hubo un evento detonante, sino diferencias personales y la búsqueda individual de felicidad.

El ganador del Óscar explicó que evita dar detalles específicos por respeto y vulnerabilidad: "Me da vergüenza. Me siento vulnerable". Sin embargo, aclaró que participó en el documental de Lopez, "The Greatest Love Story Never Told", para mostrar una versión honesta de su relación.

"Quise hacerlo de forma interesante y auténtica", dijo, elogiando a su exesposa por manejar la fama con mayor destreza que él. "No es que puedas ver el documental y decir: "Ahora entiendo por qué se separaron"", aclaró.

Affleck comparó su matrimonio con "navegar en el mar", aclarando que sus personalidades opuestas (ella extrovertida, él reservado) no fueron la causa directa de la ruptura, como habían señaladon fuentes cercanas a People. Insistió en que la realidad fue "más cotidiana de lo que la gente cree", negando intrigas mediáticas.

La pareja, que se reconcilió en 2021 tras un romance juvenil en los 2000, se casó en 2022 en dos ceremonias. Sin embargo, en 2024, López solicitó el divorcio, el cual se hizo efectivo en enero. Pese a ello, Affleck aseguró: "No tengo nada más que respeto por Jennifer".

Hoy, ambos siguen adelante, unidos por el vínculo familiar de sus hijos. Lopez, quien admitió que la separación la "destrozó", también reconoció que fue una experiencia necesaria. Affleck, por su parte, prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores, pero dejó claro que aún respeta mucho a su exesposa.