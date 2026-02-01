Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

"Bienvenida a nuestro mundo princesa": Nació bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Mediante redes sociales, la pareja le dio la bienvenida a su hija.

Emilia Dides y Sammis Reyes anunciaron a través de redes sociales el nacimiento de su hija, Mía Ignacia Reyes Dides.

Durante la noche del sábado, la pareja compartió tiernas fotografías para dar la bienvenida a su hija. En una de ellas, se ve al deportista sin polera, mientras la modelo sostiene a la en brazos.

"Bienvenida a nuestro mundo, princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más fuerte e inexplicable de nuestras vidas", escribieron en la red social.

Asimismo, Dides compartió mediante historias de Instagram, que su hija nació mientras sonaba "I will always love you" de Whitney Houston. "Con esta canción al mundo en el parto", detalló.

La publicación se llenó de comentarios de celebración: "Que linda noticia. Felicidades para ambos", Bienvenida Mia,Que hermoso momento", entre otros.

