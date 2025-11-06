Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y chubascos
Santiago10.1°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

Emilia Dides y Sammis Reyes revelaron el sexo de su bebé: "Te amamos"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La pareja hizo el anuncio a través de un curioso video.

Emilia Dides y Sammis Reyes revelaron el sexo de su bebé:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La pareja formada por Emilia Dides y Sammis Reyes reveló el sexo del bebé que están esperando y confirmó que será una niña.

La noticia fue dada a conocer a través de un curioso video, en el que la ex "Rojo" y el exdeportista buscan la respuesta dentro de un laberinto hasta encontrar el color rosado, que en estas instancias se asocia al sexo femenino.

"Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos", escribieron en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por EMI D (@emiliadides)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada