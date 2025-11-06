Emilia Dides y Sammis Reyes revelaron el sexo de su bebé: "Te amamos"

La pareja formada por Emilia Dides y Sammis Reyes reveló el sexo del bebé que están esperando y confirmó que será una niña.

La noticia fue dada a conocer a través de un curioso video, en el que la ex "Rojo" y el exdeportista buscan la respuesta dentro de un laberinto hasta encontrar el color rosado, que en estas instancias se asocia al sexo femenino.

"Eres todo lo que esperábamos. Viniste a unirnos, a conectarnos y hacernos felices por siempre. Te amamos", escribieron en sus redes sociales.