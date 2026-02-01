Falleció a los 103 años el exjuez Adolfo Bañados, pilar de la verdad en DD.HH. en Chile

El Poder Judicial informó del deceso de su exmagistrado Adolfo Bañados Cuadra, quien falleció esta domingo por la madrugada a los 103 años de edad, tras una prolífica carrera judicial de medio siglo que comenzó en 1948.

En su trayectoria como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, lideró investigaciones de alto impacto, destacando su labor en el "caso Lonquén" y su histórica condena a la cúpula de la DINA, en 1993, por el asesinato del excanciller Orlando Letelier en Washington.

Bañados Cuadra nació el 27 de septiembre de 1922 y tuvo una carrera judicial de 50 años, en la cual ejerció en todos los grados del escalafón judicial.

En 1948 asumió como secretario judicial y notario conservador de Calbuco y tres años más tarde asumió como juez del Juzgado de Letras de Yungay. En 1953 juró como juez del Segundo Juzgado del Crimen de Rancagua y seis años más tarde como juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.

En 1963 asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y en el año 1966 como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal de alzada el que estuvo por casi 25 años y del que fue su presidente en los 1984-1985.

En septiembre de 1990 asumió como ministro de la Corte Suprema, cargo en el que cesó en enero de 1998 al cumplir el límite de edad para permanecer en la judicatura.

En diciembre de 2022 la Sala Penal del máximo tribunal rindió un homenaje a Bañados Cuadra con motivo de la celebración de su centenario, colgando una fotografía en la sala de acuerdos de esa sala.

"Un verdadero héroe de la justicia chilena"

A través de un comunicado, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile lamentó el fallecimiento del exjuez Bañados, uno de sus egresados.

"El ministro Bañados fue un verdadero héroe de la justicia chilena en tiempos muy difíciles de la dictadura. Fue un juez sobrio, un juez dedicado a cumplir con su deber, que es un verdadero ejemplo para las nuevas generaciones. Por eso a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile enviamos las condolencias a su familia y amistades y recordamos su vida y su obra que puede servir como aliciente a las nuevas generaciones de auxiliares de la administración de justicia", declaró el decano, Pablo Ruiz-Tagle.