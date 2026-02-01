Resumen: El campeón Coquimbo perdió su invicto y los "grandes" empezaron sin victorias la Liga 2026

Este fin de semana comenzó la Liga de Primera 2026, con una jornada inicial que quedó marcada por la derrota que sufrió el campeón defensor Coquimbo Unido, que además perdió su histórico invicto, y los tropiezos de los "tres grandes", que debutaron sin triunfos. Además, lamentablemente la violencia también se hizo presente y empañó el arranque del torneo.

La violencia empañó el empate de la U y Audax

El primer partido de la Liga 2026 fue entre Universidad de Chile y Audax Italiano. El marcador terminó 0-0, pero el resultado pasó a segundo plano, ya que el encuentro quedó marcado por los graves desmanes que causaron los barristas de Los de Abajo en el Estadio Nacional.

La barra brava azul había hecho amenazas antes del partido y las cumplió: Causaron destrozos en la galería sur, rompiendo rejas, butacas, baños e incluso generaron dos focos de incendio, provocando una interrupción del encuentro, poniendo en riesgo a todos en el recinto de Ñuñoa, y dañando también al propio equipo estudiantil, que arriesga duras sanciones por este descontrol.

Colo Colo sufrió ante su "bestia negra"

El segundo en estrenarse en el torneo fue Colo Colo, y el desastre ocurrió en el plano deportivo, ya que perdió por 3-1 ante Deportes Limache en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

Jean Meneses, de regreso en el fútbol chileno, brilló con doblete y Daniel "Popín" Castro otra vez causó caos en la defensa de los albos, que descontaron con gol de Maxi Romero.

El rendimiento sembró incertidumbre sobre el trabajo de Fernando Ortiz, quien ya había terminado con cuestionamientos la temporada pasada al no conseguir un pasaje a copas internacionales.

El campeón perdió su invicto de 21 partidos

Coquimbo Unido, en tanto, se desinfló. Los piratas venían encendidos por el triunfo en la Supercopa, pero perdieron en el duelo de campeones ante Universidad de Concepción, el equipo ganador del ascenso el año pasado. La derrota significó el fin de una racha de 21 partidos invicto para los aurinegros en duelos de liga, y de inmediato surgieron las dudas en el trabajo del técnico Hernán Caputto.

Los Cruzados tropezaron en La Portada

Por otro lado, el subcampeón, Universidad Católica, tropezó con un 2-2 ante Deportes La Serena. Los cruzados sufrieron con sus errores propios, llegando a estar 2-0 abajo, pero reaccionaron y con goles de Justo Giani y Fernando Zampedri pudieron salvar el punto en La Portada.

En otros duelos de la jornada inicial, Cobresal venció por 1-0 a Huachipato y Palestino empató 1-1 con Ñublense.

La primera fecha del Campeonato se completará este lunes, con el duelo de Everton ante La Calera y la visita de Deportes Concepción a O'Higgins en Rancagua.

Los resultados de la primera fecha :

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Programación segunda fecha



Viernes 6 de febrero

Audax Italiano vs. Universidad de Concepción. 20:00 horas. Estadio La Florida

Sábado 7 de febrero

Coquimbo Unido vs. Palestino. 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

O'Higgins vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Codelco El Teniente

Colo Colo vs. Everton. 20:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 8 de febrero

Huachipato vs. Universidad de Chile. 12:00 horas. Estadio Huachipato, Talcahuano

Ñublense vs. Deportes Limache. 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún", Chillán

Lunes 9 de febrero

Unión La Calera vs. Cobresal. 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.