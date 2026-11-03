Britney Spears arremetió contra su hermana y su exesposo: "Me hicieron sentir como una esclava"

La cantante Britney Spears volvió a generar polémica por sus declaraciones contra su hermana Jamie Lynn Spears y su exesposo Kevin Federline, a quienes acusó de haberla humillado y de realizar acciones a sus espaldas durante los últimos años.

A través de una publicación en Instagram, la intérprete de "Toxic" recordó situaciones que vivió durante sus visitas a Luisiana en plena pandemia de COVID-19. "Jamie Lynn nunca me dejó tomar a Ivey (su sobrina) ni una sola vez cuando iba de visita a Luisiana durante la pandemia, en viajes de dos semanas", escribió.

La artista también lanzó acusaciones contra Federline, con quien estuvo casada entre 2004 y 2007 y tuvo dos hijos, señalando que el exbailarín no le permitía utilizar el baño cuando acudía a su casa para recoger a los adolescentes.

En el mismo mensaje, Spears aseguró que ambas situaciones la hicieron sentir humillada y cuestionó que su familia mantuviera asuntos en secreto mientras ella trabajaba bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears.

"Me hicieron sentir como una esclava y tenían todos esos asuntos secretos que hacían a mis espaldas, y lo único que yo hacía era trabajar para mi padre", manifestó.

La publicación terminó con una declaración sobre el distanciamiento que mantiene con parte de su familia: "¡¡¡Me buscaré una nueva familia!!!", escribió la cantante de 44 años.

Las diferencias entre Britney y Jamie Lynn se hicieron públicas especialmente en 2022, cuando la menor de las hermanas promocionó sus memorias "Things I Should Have Said" y habló sobre el comportamiento de la cantante durante aquellos años. Por su parte, Spears la acusó de no haberla apoyado durante la tutela que controló su vida y sus finanzas entre 2008 y 2021, régimen que terminó en noviembre de ese último año.