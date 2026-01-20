Brooklyn Beckham confirma quiebre familiar: "No quiero reconciliarme con ellos"

Tras varias especulaciones, Brooklyn Beckham confirmó que no tiene intención de reconciliarse con sus padres, David y Victoria Beckham.

A tarvés de su cuenta de Instagram, el joven de 26 años decidió romper el silencio a través de un extenso, donde explicó que durante años intentó mantener la situación en el ámbito privado. "No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", afirmó.

En el mismo texto, Brooklyn apuntó a un manejo mediático de su familia que, a su juicio, profundizó las tensiones. "Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia", señaló, agregando que esa dinámica afectó directamente su relación con su esposa, Nicola Peltz.

El primogénito de los Beckham acusó directamente a sus padres de intentar sabotear su matrimonio con la actriz Nicola Peltz desde antes de la boda realizada en 2022. "Mis padres han estado intentando arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no ha parado", afirmó, apuntando a una serie de episodios que marcaron el quiebre definitivo.

Entre ellos, señaló que su madre habría cancelado a último momento la confección original del vestido de novia de Nicola, situación que afectó profundamente a su esposa. Además, relató un incómodo momento ocurrido durante la celebración del matrimonio. "Mi madre secuestró mi primer baile con mi esposa frente a nuestros invitados. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida", sostuvo.

El hijo mayor del matrimonio Beckham también aseguró que el exfutbolista y la integrante de Spice Girls habrían intentado presionarlo para renunciar por escrito a los derechos sobre su propio nombre antes de casarse. "Me presionaron repetidamente y trataron de sobornarme para que firmara y renunciara a derechos que me corresponden por nacimiento", afirmó en su declaración.

Cabe recordar que hace unos días se reveló que Brooklyn solicitó a sus padres que cualquier contacto se realizara únicamente a través de abogados, aumentando los rumores sobre las tensiones entre la famosa familia.