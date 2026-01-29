Camila Andrade confirma romance con empresario: "Estamos disfrutando el momento"

La modelo Camila Andrade confirmó su relación con Jorge Yunge, oriundo de Talca y empresario del rumbo inmobiliario.

Durante la última emisión de "Fiebre de Baile", Diana Bolocco abordó el romance de la exMiss Chile, afirmando haber visto una fotografía suya con su nueva pareja.

"Yo creo que era inteligencia artificial", bromeó la exchica reality ante la pregunta, siendo su madre quien oficializó los rumores.

Bajo esta línea, Andrade añadió: "Me voy a quedar por ahí (...) estamos al comienzo, disfrutando el momento".

Las especulaciones sobre la nueva relación de la expolola de Francisco Kaminski iniciaron gracias a Adriana Barrientos, que dio la exclusiva en el programa "Zona de Estrellas".

"El hombre es de Talca, del rubro inmobiliario, un chiquillo millonario, hijo de millonarios. Trabaja para el papá, por eso se ve ahí muy acomodado", comentó la panelista.