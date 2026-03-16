Camila Andrade lamentó la muerte de su padre: "Dios ganó al mejor guerrero"

La exanimadora Camila Andrade publicó un sentido mensaje en sus redes sociales por el fallecimiento de su padre, Patricio Andrade.

En su cuenta de Instagram la ex "Fiebre de Baile" y "Gran Hermano" posteó una serie de fotos junto a su papá: "Te amo por siempre papá. Q.E.P.D.. Dios ganó al mejor guerrero en el cielo", escribió.

Si bien no entregó detalles del deceso de su padre, hace uno días Andrade se sinceró en la red social asegurando que "han sido días muy difíciles y angustiantes para mí y mi familia".

"Solo quiero escribirte papá que eres un verdadero guerrero, que te amo y que estamos más unidos que nunca hoy por ti y por tu pronta recuperación. Me siento orgullosa de la batalla que diste y sigues dando", señaló la semana pasada.