Camila Andrade sobre su ruptura con Kaminski: "Se acabó el amor, nunca hubo dinero"

Tras confirmarse el quiebre sentimetal entre Camila Andrade y Francisco Kaminski, la exMiss Chile abordó sobre el fin de su relación.

Hace unos días, el periodista Manu González reveló que el polémico romance entre las figuras públicas había llegado a su fin, señalando que fue "fue "con diferencias irreconciliables y no de la mejor manera".

Por su parte, la modelo confirmó la ruptura con el exanimador, aunque aprovechó para calificar las especulaciones sobre las razones como "falsas".

"El quiebre fue por otras razones profundas, y que me las reservaré por respeto a lo que alguna vez hubo. Pero razones tuve de sobra para terminar mi relación", dijo a "Zona de Estrellas" (Zona Latina).

Camila Andrade se refiere al quiebre con Kaminski

En tanto, a través de Instagram, Andrade aprovechó el fin de semana para responder preguntas de sus seguidores, donde aclaró algunas dudas sobre la ruptura.

"Se acaba el dinero, se acaba el amor", escribió uno de sus seguidores, a lo que la chica reality respondió: "Se acabó el amor, nunca hubo dinero".

Consultada por si los motivos detrás del quiebre estaban relacionados a problemas de seguridad o dinero -luego de que se revelaran los vínculos del exlocutor con 'el rey de Meiggs', la exCalle 7 aseguró que fue: "Por mentiroso".

"¿Y así tan rápido se va el amor? Tan rápido se olvida... Me gustaba mucho la pareja que hacías con Kami", dijo otro usuario de la red social, a lo que ella respondió: "No fue rápido y si lo fue, fue más que suficiente para terminar una relación. Y sí, también pensé en algún momento que hacíamos buena pareja, pero no".