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Tópicos: País | Política | Cámara Baja

Cámara Baja aprobó acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fue aprobada con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

El libelo seguirá su tramitación en el Senado.

Cámara Baja aprobó acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau
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La Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, por lo que el libelo seguirá su tramitación en el Senado.

La acción en contra del exsecretario de Estado fue presentada por las bancadas republicana y libertaria, apelando a presuntas irregularidades en la gestión fiscal durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

La acusación fue aprobada con 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención.

Tras conocer la decisión, Grau planteó que "el mundo progresista estuvo totalmente apoyando esto. Eso no significa que estemos todos de acuerdo, significa que hay un reconocimiento transversal respecto a que esta acusación no tenía mérito".

"A pesar de este resultado, yo estoy profundamente agradecido por todo lo que he visto estos días, de todos los partidos políticos del progresismo, que han sido un siete conmigo", añadió.

Grau insistió en que "iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad, y quienes votaron hoy día son los representantes de la ciudadanía y yo respeto mucho esas instituciones democráticas".

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