Camilo Huerta entrega su versión del quiebre con Marité Matus: influencer respondió con críticas

El exchico reality Camilo Huerta abordó públicamente su quiebre con Marité Matus, donde entregó su versión sobre las acusaciones que marcaron el fin de su relación.

Durante la entrevista en "Primer Plano", el ex Yingo negó tajantemente haber sido infiel, descartando los rumores que circularon en torno a su matrimonio.

En esa línea, también rechazó las versiones que lo calificaban como un "mantenido", afirmando que "eso que se dice que soy cafiche... yo no lo he hecho", y que abandonó el hogar sin llevarse bienes materiales.

El personal trainer además se refirió a los polémicos mensajes con Trinidad Neira, los que fueron expuestos en televisión. Para respaldar su versión, mostró su teléfono en pantalla y aseguró que los chats fueron malinterpretados.

Sobre esas conversaciones, insistió en que no existió una infidelidad y sostuvo que algunas pruebas difundidas "son pruebas manipuladas", descartando cualquier vínculo amoroso paralelo.

Huerta también abordó su relación con Matus, señalando que la forma en que ella lo conquistó incluyó regalos, afirmando que "esa cuestión que te trae el reloj, el celular... te empieza como a comprar".

Marité Matus responde a Camilo Huerta

Tras la emisión de la entrevista, Marité Matus reaccionó en el mismo espacio televisivo, cuestionando directamente los dichos de su exesposo.

En el espacio farandulero, la ex de Arturo Viral criticó a Camilo duramente, señalando que "es un déspota: de humilde no tiene nada", en respuesta a la imagen que él intentó proyectar.

"A mí me avergüenza haberme casado con él. Estoy siendo súper sincera y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Es fuerte verlo en un personaje. Me revuelve un poco el estómago", aseguró.

Además, puso en duda su relato respecto a la dinámica económica de la relación, indicando que a Huerta "le gustaba presumir" de lujos y bienes, contradiciendo su versión sobre el rol que tuvo durante el matrimonio.

Matus también desestimó varias de las declaraciones entregadas en televisión, marcando distancia con lo expuesto por el exchico reality, desmarcándose de la versión de su expareja.