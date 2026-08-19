Camilo Huerta sobre arresto domiciliario total: "Debería estar sin nada"

El modelo Camilo Huerta dejó la cárcel Santiago 1 este miércoles luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago revocara la prisión preventiva en su contra.

La resolución le otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario total en el marco de la Operación Imperio Ámsterdam, causa que investiga el tráfico de drogas y la venta no autorizada de productos derivados de la marihuana.

Tras abandonar el recinto penitenciario, la exfigura televisiva se refirió a su situación procesal ante la prensa y manifestó su abierto desacuerdo con la decisión judicial al sostener que "debería estar sin nada".

El mensaje a Paula Pavic

Además, el preparador físico le dedicó un saludo especial a su actual pareja, Paula Pavic, y le agradeció por el apoyo brindado expresando que "ella me preparó para vivir esta experiencia lo más estoico".

El exchico reality también manifestó su inquietud por la situación de los pacientes que consumen cannabis medicinal, advirtiendo que la falta de acceso legal podría empujar a miles de personas a recurrir al mercado informal.

"Estoy preocupado por la familia de mis compañeros, me preocupa que 2.000 pacientes recurriendo al mercado ilegal, me preocupa que hay niños-paciente de 6 años que sufren crisis de epilepsia, que tienen entre 30 a 70 crisis de epilepsia y con esto se le baja a cero", afirmó.

Finalmente, Huerta abandonó las inmediaciones del penal a bordo de un vehículo para dirigirse a su residencia, donde deberá permanecer bajo custodia mientras avanza la investigación.