Cancelan presentaciones de Dino Gordillo tras denuncia por besar a una menor

Tras un polémico episodio en Villa Alegre, las presentaciones de Dino Gordillo han sido canceladas.

Luego de su participación en el Festival de la Naranja 2026, el humorista fue acusado de besar a una menor de edad en la boca, tema que incluso fue mencionado en el concejo municipal de la comuna.

En este contexto, la municipalidad señaló haber presentado una denuncia formal ante Carabineros y los antecedentes ya fueron enviados al Ministerio Público para una investigación.

Bajan a Dino Gordillo de festivales

Por su parte, Jonathan Norambuena, alcalde de Yerbas Buenas, confirmó que el comediante no se presentará este sábado 21 de febrero en el festival de dicha comuna.

"Queremos ponernos del lado de la niña, que la situación se esclarezca absolutamente y mientras esto no suceda no contaremos con su presencia", declaró el edil.

Además, la organización de la Semana Pichilemina 2026 también decidió cancelar el show de Gordillo, originalmente fijado para el domingo 22 de febrero en Pichilemu.

"Se ha optado por actuar con prudencia y responsabilidad, resguardando a la comunidad y el adecuado desarrollo de esta tradicional actividad", explicaron.

No obstante, Chilevisión, canal organizador del Festival de Comedia 2026, no se ha referido al asunto, por lo que su presencia sigue confirmada.