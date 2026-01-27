Carla Ballero detalló compleja relación con su hermano Álvaro tras quiebre matrimonial

Carla Ballero se refirió a la compleja relación que mantiene con su hermano Álvaro Ballero tras su quiebre matrimonial y la aparición de una nueva pareja en la vida del exchico reality.

Durante el programa "Hay que decirlo" de Canal 13, la actriz relató que coincidió con su hermano y su acompañante durante un matrimonio realizado el pasado fin de semana, lo que generó una situación inesperada en el entorno familiar. "Estábamos en el matrimonio, en la playa, y de repente miro hacia atrás y lo veo a él con su amiga", comentó.

La panelista reconoció que el momento la tomó por sorpresa, aunque aseguró que intentó mantener la calma. "Quiero que él sea feliz. Sí, la saludé... tengo que ser sincera, fue muy heavy la situación. Los encontré bien, demasiado bien", señaló.

Ballero también admitió que siempre le ha costado ver a su hermano con nuevas parejas y se definió como "muy celosa". "Le he hecho la vida imposible a todas las mujeres de Álvaro. Me complica porque soy celosa, y nunca me había pasado, él estuvo casado 17 años", afirmó.

En el espacio televisivo, la comunicadora abordó además las tensiones que han surgido entre ambos por la exposición mediática. "Le han molestado mis comentarios a veces y yo entiendo, pero yo trabajo en esto y él publica las cosas, entonces, ¿cómo me abstraigo?", explicó.

Las declaraciones se dan luego del término de que se difundieran imágenes de Álvaro Ballero con nueva pareja, siendo esta la primera vez que se muestra con una nueva persona después de su separaciín con Ludmila Ksenofontova.