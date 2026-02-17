Cartel contra Karol Dance irrumpe en transmisión de la WWE

Este lunes, la WWE vivió un nuevo capítulo de "Monday Night RAW", parte de una serie de luchas previas en camino a "WrestleMania" donde Stephanie Vaquer enfrentó a Liv Morgan, quien podría ser su rival en el gran evento anual.

Sin embargo, la campeona de la luche libre no fue la única chilena presente en la velada, ya que una familia con camisetas de Coquimbo Unido llamó la atención con un insólito cartel.

Durante la transmisión en vivo, apareció entre el público -justo detrás de los comentaristas Corey Graves y Michael Cole- una madre e hijo sosteniendo pancartas que decían "Familia Campos Álvarez" y "Stephanie Vaquer la primera".

Segundos después, al notar que estaban en pantalla, la mujer volteó el cartel para mostrar la recordada frase "Chúpalo Karol Dance", consigna contra el exYingo que, pese a no estar relacionada con la protesta, apareció principalmente durante el Estallido Social en 2019.

La inusual escena, que logró sacar carcajadas entre los fanáticos de la lucha libre, se viralizó en redes sociales, donde aparecieron los protagonistas del momento preguntando si lograron verlos en el programa.