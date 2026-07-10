Cecilia Gutiérrez denuncia suplantación de identidad: usaron su nombre en amenaza a Tomás Vodanovic

La periodista Cecilia Gutiérrez usó sus redes sociales para denunciar que alguien suplantó su identidad para amenazar al alcalde Tomás Vodanovic.

A través de Instagram, la comunicadora compartió un vídeo donde explicó que, la tarde del miércoles, el edil de Maipú recibió un correo donde utilizaron su nombre, cargo y vínculo con el programa "Hay que decirlo".

"Le dice que tiene antecedentes de una nueva pareja de él, que tiene pruebas, que tiene la identidad y que si no le contesta, va a asumir que esto es real y por lo tanto se va a lanzar un reportaje en el programa", relató.

Bajo esta línea, la reportera de farándula aclaró que dicho mail "no es mío y además se equivocaron en mi segundo apellido".

"Yo suelo no reportear por mail porque es poco fluido, tampoco ando poniendo al equipo como aval y diciendo que van a hacer tal cosa. Da lo mismo dar explicaciones, no soy yo", aseguró.

Cecilia Gutiérrez presentó una denuncia

En este contexto, la panelista de Canal 13 confirmó que interpuso una denuncia ante Fiscalía y que, junto a su abogado, están trabajando en esclarecer la situación.

"Obviamente, esto es una suplantación de identidad (...) Pero siento que esto ya escaló a otro nivel porque es suplantación de identidad ya demostrada. Hay una persona que le escribe a una autoridad. Además, medio amenazante esto de decir: 'si no respondes vamos a asumir que esto es real'. No sé con qué fin", agregó.

Finalmente, Gutiérrez llamó a sus seguidores a no creer toda la información que circule donde utilicen su nombre.