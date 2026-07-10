España acabó con el invicto de Bélgica y se instaló en semifinales del Mundial

España se metió por segunda vez en su historia en semifinales del Mundial tras acabar con el invicto de Bélgica y vencer por 2-1 en el SoFi Stadium de Inglewood, resultado que lo hará medirse ante Francia por un lugar en el partido del codiciado título.

El duelo reunió a dos selecciones que llegaban con registros propios. De un lado, los 609 minutos sin encajar goles de Unai Simón en Mundiales y por el otro la seguidilla de 18 partidos sin caer de los de Rudi García.

Tras la paridad presente, los de Luis de la Fuente abrieron el marcador en la media hora con la anotación de Fabián Ruiz, quien capturó un rebote que dejó Thibaut Courtois. No obstante, los "diablos rojos" cortaron el récord del meta rival gracias al cabezazo de Charles De Ketelaere (40').

Con la paridad al descanso, la segunda mitad mantuvo el asedio español que propició la salida del propio Courtois por molestias. Con el ingreso de Senne Lammens (71') la situación no cambió y España recurrió a Mikel Merino para definir todo.

El hombre de Arsenal repitió su rol decisivo tras su gol ante Portugal y anotó a los 88 minutos el tanto que rompió el empate, dejando sin reacción a una Bélgica que soñaba con el batacazo.

Con este triunfo, España sumó su sexto triunfo consecutivo ante Bélgica y buscará el pase a la final ante Francia, que llegó a semifinales tras superar 2-0 a Marruecos, el próximo martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.