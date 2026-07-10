Megarreforma: Tras amenaza del PPD y orden de La Moneda, Quiroz retira indicación

En una jornada de alta tensión en el Congreso, el Gobierno decidió retirar este viernes las indicaciones ingresadas durante la madrugada a la megarreforma, las cuales buscaban profundizar la rebaja del impuesto corporativo a las grandes empresas, llevándolo de un 23% a un 22%.

La maniobra del Ejecutivo gatilló una crisis inmediata con los senadores del PPD con los que acordó una invariabilidad tributaria escalonada, quienes acusaron "mala fe" y dieron por quebrado el reciente pacto con el Ministerio de Hacienda.

"Lo que conversamos con Hacienda tenía una base clara, explícita y no negociable: una sobretasa de 1,5% sobre el régimen tributario vigente en la mesa, con un impuesto corporativo del 23%. Al bajar hoy la tasa al 22%, el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que había firmado", señalaron los senadores Ricardo Celis, Pedro Araya y Loreto Carvajal en un comunicado.

"Acá quedó demostrado con qué tipo de Gobierno estamos tratando: uno dogmático, incapaz de construir acuerdos serios, y que actúa de mala fe. Se firma una cosa y se ejecuta otra. Se pacta sobre una base y después se la mueve a conveniencia. Así no se gobierna un país: así se destruye la confianza y se le falta el respeto a quienes conversaron de frente y con seriedad", fustigaron los parlamentarios del PPD.

Los senadores enfatizaron en la misiva que "al bajar hoy la tasa al 22%, el Ejecutivo movió la mesa a escondidas y liquidó el acuerdo que había firmado".

Llamado de La Moneda y retiro de la indicación

Pese a que, a mitad de tarde, el ministro Quiroz defendió la indicación apelando a la "competitividad", un llamado desde el Palacio de La Moneda cambió el rumbo de la discusión.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, instruyó al titular de Hacienda retirar la propuesta para salvar el diálogo con la oposición.

Minutos después, en la Comisión de Hacienda del Senado, Quiroz confirmó el retroceso: "Nunca hemos hecho misterio de tratar de recuperar la competitividad tributaria de Chile y la competitividad para volver a crecer. Por otro lado, no es misterio, porque se ha hecho público, que ha habido un acuerdo con el PPD en esta materia", explicó.

"Ambas partes, de buena fe, han entendido un tema algo distinto, pero nosotros queremos privilegiar el acuerdo. Privilegiando el acuerdo es que vamos a mantener la tasa corporativa, la baja hasta el 23%. Vengo a retirar las indicaciones 31, 63, 65 y el séptimo transitorio", precisó Quiroz.

Por su parte, el biministro Alvarado señaló que "las críticas de la oposición a este proyecto no son de hoy día por estas indicaciones. Nacen incluso antes que presentemos el proyecto al Parlamento.

"Los problemas de la oposición son evidentes. Hoy día ellos están más preocupados de cómo obstruir la acción del Gobierno. Yo espero que puedan cambiar hacia una disposición de construir los acuerdos. Otros ponderaron lo que significa esta iniciativa y solidarizamos por el bullying del cual han sido objeto", apuntó.

Molestia en el oficialismo



Desde el oficialismo, el senador Rojo Edwards (Ind-RN) manifestó su total rechazo a la claudicación del Gobierno.

"Quiero manifestar mi rechazo a esto. Cambiar ahora esa condición me parece que no es lo razonable. Ese acuerdo, del cual yo no participé, no versaba respecto de la tasa y creo que hay maneras de compensarlo. Yo, por lo menos, quiero hacer ver mi molestia por esta decisión del Ejecutivo", cuestionó el parlamentario.

"Hoy día con esto la reducción se nos hace mucho menos de lo que Chile necesita. Esto es un cambio en las condiciones que se estaban conversando y acá no solamente están los senadores del PPD, también están los senadores de gobierno. Así que quiero manifestar mi total rechazo al retiro de estas indicaciones", indicó.