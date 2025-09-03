ChileActores responde a feroz crítica de Cristián Campos: "Dimos un espacio ecuánime"

Tras las acusaciones de Cristián Campos, la organización ChileActores reaccionó a los dichos del actor.

El pasado viernes, Chilevisión emitió un episodio de "Podemos Hablar" en el que el intérprete habló en duros términos sobre el gremio, acusando a sus colegas de "traición" por publicar la carta de la familia di Girolamo en apoyo a Raffaella di Giloramo, quien lo acusó de abuso sexual -delito del que fue sobreseído hace una semana.

"Imagínate que suban una carta, donde se me acusa de una cosa terrible contra otra persona, y defienden a la otra persona sin tener ninguna información, a otra persona que tampoco es actriz", dijo en dicha ocasión.

Asimismo, envió un potente mensaje a Esperanza Silva, presidenta de la organización: "Me cagó y fue un abuso de poder, yo creo que esta injusticia tremenda que sufrí se debe exclusivamente a que es una persona que se ha acostumbrado a tomar decisiones por si y ante sí", cerró.

ChileActores reacciona a los dichos de Campos

Luego de este episodio, ChileActores utilizó sus redes sociales para aclarar que, además del documento firmado por cercanos a la víctima, difundieron una misiva enviada por el mismo intérprete.

"En marzo de 2024 publicamos dos cartas firmadas por socios de ChileActores en Instagram. Una carta de la familia Di Girolamo -donde se encuentran cuatro miembros de nuestra organización- y una carta de nuestro socio Cristián Campos", partieron explicando.

Bajo esta línea, la entidad señaló que "fuera de entregar un espacio ecuánime para que nuestros socios pudieran exponer su punto de vista en su momento, ChileActores no se ha referido, ni se referirá a materias ajenas a su quehacer".