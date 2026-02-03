Claudio Valdivia confirma romance con bailarina de "Fiebre de Baile"

Tras varias especulaciones, Claudio Valdivia confirmó su romance con Pía Weidmann, bailarina de "Fiebre de Baile".

A través de una transmisión en vivo en el canal de streaming Lola TV, ambos decidieron aclarar el vínculo que los une.

"Estamos en proceso de conocernos", declaró el exfutbolista, señalando que el inicio de su relación se ha desarrollado "de forma muy anónima, muy privada, nadie sabía".

Por su parte, Weidmann añadió que ha sido "un proceso superlindo (...) Por favor, nos tiren hate".

¿Quién es Pía Weidmann?

Con solo 26 años, Pía Weidmann cuenta con gran experiencia en el mundo del espectáculo, iniciando su carrera en televisión el año 2019 como participante de "Rojo", donde obtuvo el tercer lugar en la competencia de bailarines.

Posteriormente, ha trabajado en programas como "Bailando por un sueño" (Canal 13), "The Covers" (Mega), "Yo Soy" y "La Máscara" (CHV), además de actuar en vivo con el grupo Noche de Brujas y Thiago Cunha.

Sin ir más lejos, la joven acompañó al actor Francisco Reyes Cristi en "Fiebre de Baile", quien fue eliminado de la competencia hace unas semanas.