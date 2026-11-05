"¿Cómo puede existir gente tan patuda?": Naya Fácil arremetió contra antiguo dueño de su penthouse

Naya Fácil volvió a exponer los problemas que enfrenta en su millonario penthouse ubicado en el sector de El Golf, en Las Condes, esta vez apuntando directamente contra el antiguo propietario del inmueble.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido aseguró que ambos habían firmado un acuerdo de confidencialidad durante la compraventa: "Nunca les he contado quién me vendió el departamento, porque no corresponde. Firmamos un contrato de confidencialidad", explicó.

Su molestia también estaría relacionada con las condiciones en que recibió la propiedad, luego de que las recientes lluvias dejaran en evidencia importantes filtraciones de agua que afectaron distintos sectores del inmueble.

"Que arregle el techo. Nosotras nos hemos intentado comunicar con él, de todas las maneras posibles, (para hablar) de las filtraciones que nunca nos dio a saber", reclamó.

La figura de internet también sostuvo que el problema no sería el único desperfecto que ha descubierto después de concretar la compra, asegurando que existen otras situaciones que tampoco le habrían sido informadas y que hasta ahora no ha conseguido una respuesta del antiguo dueño.

En medio del conflicto, Naya reveló que incluso recibió una propuesta de un programa de televisión para mostrar públicamente las filtraciones de su departamento, pero decidió no aceptar y buscar una solución por las vías correspondientes.

Finalmente, cuestionó que el anterior propietario hablara sobre la compraventa mientras, según su versión, no se habría hecho cargo de los problemas de la vivienda. "¿Cómo puede existir gente tan patuda de andar diciendo eso? A mí me daría vergüenza, si el depa lo entregaste en esas condiciones", manifestó.