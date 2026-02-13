Confirman quiebre matrimonial entre Nicole y Sergio Lagos

La cantante Nicole y el animador Sergio Lagos pusieron fin a su matrimonio tras veinte años juntos.

La noticia fue entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez, quien reveló en redes sociales que "después de 20 años juntos, Nicole y Sergio Lagos tomaron distancia, se separaron. Están viviendo en casas separadas", reveló la comunicadora.

Bajo esta línea, la reportera de farándula explicó que fue el mismo periodista quien confirmó la información: "Obviamente no es cómodo para nadie el hablar de eso, pero claro, me lo confirma".

"A pesar de que habían rumores de infidelidad o de terceras personas, él me dice que el distanciamiento se debe a un desgaste natural de una relación de 20 años, que obviamente no todas las relaciones son fáciles", agregó, mencionando además que la expareja -que tiene dos hijos en común: León (18) y Celeste (13)- mantiene una buena relación.

Asimismo, Gutiérrez aclaró que Lagos "habló con Nicole para contarle que yo sabía y que esto iba a salir a la luz pública, digamos. Entonces eso habla de que igual ellos tienen una buena relación, que se siguen comunicando y están bien".

Cabe recordar que el rostro de Canal 13 y la intérprete de "Hoy" llegaron al altar en 2011 tras años de pololeo y, pese a una controversial infidelidad -que salió a la luz en 2017, a raíz de una demanda de paternidad contra el comunicador-, lograron reconciliarse y seguir juntos.