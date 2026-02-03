Cony Capelli renuncia a "Fiebre de Baile" a dos días de la gran final

la ex "Gran Hermano" Cony Capelli renunció al programa "Fiebre de Baile" pese a ser una de las favoritas para ganar la gran final de este jueves 4 de febrero.

En el episodio de este lunes la bailarina no llegó a presentarse debido a que horas antes había presentado su renuncia al programa. "Nos informó sus deseos de retirarse, de dejar la competencia", confirmó en cámara Diana Bolocco.

"La razón que ella entregó para retirarse era que quería proteger su salud emocional. La producción le dio la posibilidad de que lo pensara más, pero ella no quiso reconsiderar su decisión", agregó la conductora.

En redes sociales, donde Capelli cuenta con una sólida base de fans, se especula con que su renuncia está motivada por la invitación que le hizo la producción a Naya Fácil y a su equipo a la final de "Fiebre de Baile".

Reciéntemente la exgeneradora de contenido para adultos y Capelli tuvieron una discusión pública que fue difundida en los medios de espectáculos.