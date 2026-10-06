Coté López contó que tuvo un romance con Ronaldinho

La empresaria Coté López contó que mantuvo una relación amorosa con el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, romance que hasta ahora no había confirmado públicamente.

La revelación se produjo durante su participación en el programa "Hoy es Hoy", conducido por Pamela Díaz y "Chiqui" Aguayo, donde la conversación derivó hacia un reconocido jugador brasileño que había tenido una relación con López.

"Ya, pero ese fue mi pareja", respondió la empresaria cuando Díaz recordó que el futbolista en cuestión era conocido mundialmente y le había realizado importantes regalos.

Posteriormente, tras una serie de pistas y nombres mencionados durante la conversación, López confirmó que se trataba de Ronaldinho.

La empresaria aseguró además que el brasileño le entregó varios obsequios durante la relación, aunque sostuvo que posteriormente los devolvió.

López también explicó que el romance ocurrió mientras se encontraba separada de Luis Jiménez. "Yo estaba separada", señaló, agregando que durante aquel período había iniciado un cese de convivencia tras una infidelidad del exfutbolista chileno.

Durante la conversación también surgió la versión de que Ronaldinho le había regalado un anillo, aunque López aclaró que el obsequio fue otro: "No, me regaló algo más grande todavía. No lo voy a contar", cerró.