Cristián de la Fuente y Angélica Castro firmaron su divorcio: "Fue sano y cordial"

A cuatro años de anunciar su separación, Cristián de la Fuente y Angélica Castro firmaron su divorcio y concretaron el fin de su matrimonio tras dos décadas juntos.

"Los procesos de divorcio son largos, no son algo fácil y creo que hay que tenerles paciencia. Nosotros veníamos llevando un proceso muy íntimo y, obviamente, para hacerlo hay que realizar trámites en tribunales (...) pero llega un momento en que las personas pueden ponerse de acuerdo, tomar el teléfono y decir: Terminemos esto de una vez. Eso fue lo que pasó aquí. Terminamos en términos sanos y cordiales", explicó De la Fuente a Lun.

Sobre el proceso el actor señaló que "hablamos y pensamos que dos personas que estuvieron juntas tantos años, que fueron capaces de ponerse de acuerdo en tantas cosas, cómo no iban a poder hacerlo en la última. Al final, el acuerdo al que llegamos fue prácticamente el mismo que teníamos al principio".

Actualmente Cristián de la Fuente se encuentra en una relación con una mujer llamada Gabriela Bravo y está asistiendo a terapia personal para trabajar su salud mental. Además buscará mantener una relación con Angélica Castro, con la mente puesta en la vida de su hija Laura.

"Hay que entender que ella siempre va a ser la mamá de Laura y yo siempre voy a ser su papá. Vamos a tener que conversar, ponernos de acuerdo y estar presentes en los momentos importantes de nuestra hija. Eso es lo que importa", aseguró.