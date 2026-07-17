Daniel Alcaíno y Katty Kowaleczko se reencontraron en nuevo video de Inti Illimani

Los actores Daniel Alcaíno y Katty Kowaleczko se reencontraron ante las cámaras para protagonizar el nuevo videoclip del grupo Inti Illimani.

Los intérpretes encarnaron a la querida pareja conformada por "Exequiel" y "Nancy" en la aclamada serie "Los 80", cuyo estreno original fue en 2008.

A largo de las siete temporadas de la obra, los personajes de Alcaíno y Kowaleczko tuvieron un turbulento romance que comenzó como dos amigos de la familia Herrera y que terminó con un feliz matrimonio entre ambos.

En esta ocasión los actores encabezan el clip de la canción "Todo en ti", el single del más reciente disco de estudio de Inti Illimani titulado "Caminos".