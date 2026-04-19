Daniela Nicolás se casó con su pareja: así fue la ceremonia

Este fin de semana, la actriz y modelo Daniela Nicolás llegó al altar junto al médico Matías Delgado.

Si bien, la pareja ya había contraído matrimonio el pasado 14 de febrero en una ceremonia civil, este sábado fue el turno de la ceremonia religiosa, que incluyó una lujosa fiesta con cerca de 400 asistentes.

Mediante redes sociales, la exMiss Universo Chile compartió registros de la celebración, donde llevó un vestido corte princesa, con escote en forma de corazón y lleno de pedrería.

En tanto, el novio optó por un estilo más clásico, con un smoking negro y zapatos a juego.

Además, la también periodista sorprendió en la pista de baile con una danza árabe y en el karaoke, donde fue acompañada por su familia.