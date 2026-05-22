De Hannah Montana a la inmortalidad: Miley Cyrus recibe su estrella en el Paseo de la Fama

La cantante Miley Cyrus recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que "representa la inmortalidad" de su legado.

Con este reconocimiento -la estrella número 2.845, ubicada frente al museo Madame Tussauds-, la cantante de 33 años hace historia al convertirse oficialmente en la primera persona nacida en la década de 1990 en recibir esta distinción en Hollywood, un hito que consolida su impacto generacional.

"Mi padre solía decir que un rascacielos comienza con un martillo neumático. ¡Y lo mismo ocurre con una estrella en el Paseo de la Fama!", celebró la artista estadounidense. Durante su discurso, Cyrus recordó su canción "Walk of Fame" e hizo una emotiva reflexión sobre el paso del tiempo: "Aunque me encanta la letra, el hecho de que no seré inmortal es lo que crea la urgencia que enciende mi corazón. Mi vida, mi arte y mi deseo de derribar los muros de cualquier caja en la que nos hayan engañado haciéndonos creer que existe".

La Cámara de Comercio de Hollywood ensalzó la figura de la artista, recordando que fue la encargada de encarnar a "Hannah Montana" en la serie de Disney Channel que definió a los jóvenes en los años 2000.

Nominada tres veces al Globo de Oro en los apartados musicales, la estrella pop es hoy una aclamada compositora con numerosos sencillos y álbumes certificados platino y diamante. El punto más alto de su reconocimiento crítico llegó tras ganar su primer Grammy a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por "Flowers", canción que se posicionó como el sencillo más vendido alrededor del mundo durante todo el año 2023.

Tanto su trabajo reciente en el álbum "Something Beautiful", como el exitoso "Endless Summer Vacation", reflejan una carrera definida no por épocas pasadas, sino por una constante evolución, siendo esta capacidad de reinvención lo que la consolida como una de las voces más perdurables, influyentes y vigentes de la historia de la música contemporánea.

Más allá de los escenarios y la música, el texto concluye destacando el impacto de la artista en el ámbito filantrópico. Cyrus es también la fundadora de la Happy Hippie Foundation, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo y recursos a jóvenes LGBTQ+, así como de la Miley Cyrus Foundation, una entidad dedicada a proteger y apoyar a las madres en toda su diversidad.