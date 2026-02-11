De Yingo a la política: así es el presente de la recordada Pop Lolita

A casi dos décadas de hacerse viral, la recordada Pop Lolita volvió a aparecer públicamente para hablar de su nueva faceta en la política.

Linda Caris, cuyo casting para el programa Yingo en 2008 se volvió viral, hoy tiene 36 años, es asistente social y ha sido nombrada como coordinadora regional del Partido de la Gente (PDG), en la ciudad de Putaendo, región de Valparaíso.

"La llegada a la coordinación comunal del PDG ha sido un camino muy especial para mí. Todo comenzó a partir de la campaña presidencial de Franco Parisi (2025), a quien considero un tremendo líder, con un gran corazón", dijo la mujer en conversación con The Clinic.

Además, reveló que su acercamiento a la política "se fue dando de manera natural, un proceso de compromiso y trabajo que hoy me tiene acompañada por un gran equipo en la región de Valparaíso. He conocido personas muy power, con historias, ganas y convicciones, y eso me inspira profundamente".

Finalmente, Caris señaló que la política "desde mi mirada como asistente social es cercana, humana y conectada con las necesidades reales de la gente, y ese es el sello que quiero impulsar en la comuna".

Respecto a su paso por audición para el programa juvenil, Linda recordó previamente el bullying que sufrió en aquella época. "Sentí mucho acoso. La gente habla de ti y no sabe lo que a uno le pasa, cómo te afecta (...) Pero el video nunca me ha dado vergüenza, lo veo y me río", declaró a LUN en 2023.