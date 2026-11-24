El actor Jaime Vadell se refirió al fallecimiento de su colega y excompañera de elenco Delfina Guzmán.

En conversación con Chilevisión, el intérprete señaló que "es una pérdida tremenda... así nos vamos yendo".

Vadell y Guzmán coincidieron por primera vez a fines de la década del 50 en el elenco estable del Teatro de la Universidad de Concepción. "Estábamos encerrados haciendo teatro, recuerdo esos años con mucho cariño", indicó Vadell.

Más tarde volvieron a trabajar juntos en el Teatro Ictus como actores. En 1974 Vadell dirigió a Delfina Guzmán en la obra "Nadie sabe para quién se enoja".

"La generación de la Delfina y a la que yo siento pertenecer, fue una generación muy importante, muy seria, muy trabajadora, excepcional... es feo que yo lo diga, pero así es", indicó Jaime Vadell, y agregó que la actriz "fue una mujer muy inteligente y esas personas te iluminan la vida".