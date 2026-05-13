Denuncian conductas inapropiadas de Miguelito en reality: "Era sadiquito"

Hans Malpartida, mejor conocido como Miguelito, ha estado en el centro de la polémica en los últimos días luego de que Alexandra "Chama" Méndez denunciara conductas inapropiadas del comediante durante su paso por el reality "Tierra Brava".

La exchica reality conversó con Danilo 21 el podcast "Juzgamos y nos funamos", donde habló sobre su excompañero y actual integrante de "El Muro" en su paso por el reality de Canal 13, dando cuenta de que "con Miguelito me pasaba que agarraba nalga, jodía, metía el dedo por aquí, era sadiquito".

"Se la daba de niño y creía que era un niño, un niño de 40 años, entonces ahí tú decías: 'Mi amor, tú no me estés tocando'", recordó la venezolana.

Incluso, recordó un comentado incidente con Miguelito en el reality, cuando el comediante le lanzó una pelota en la cara y, "sin querer, se me salió 'este en… de mierda' y no es por denigrar a esas personas que tienen esa condición, pero, obviamente, una persona que te está agarrando la nalga, que te está lanzando las pelotas, que te está jodiendo… Entonces, sí lo dije, porque me jodía que me agarrara la nalga, me lanzara las pelotas y se creyera niño".

"Hay momentos en los que tú tienes que poner un límite. Esas personas que andan dándosela de víctima, víctima nada", aseveró la "Chama".

La reacción de Miguelito ante las acusaciones de "gente mala"

Miguelito no tardó en responder a las acusaciones y, sin mencionarla, desmintió a su excompañera del reality, haciendo un llamado a sus seguidores no poner atención "a las mentiras que anda diciendo una persona frustrada".

El actor y comediante publicó en su cuenta de Instagram su participación en una actividad de la fundación Deportistas por un Sueño en La Moneda, en cuyo texto agregó una postdata donde aseguró que "este tipo de cosas son las que hay que darles la importancia que merecen, y no a personas malas que su único fin en la tierra es dañar a otras personas por que nacieron netamente para ser malas personas".

Junto con ello, puso énfasis en el llamado a visibilizar el trabajo de la fundación, "porque esto es realmente importante, y no las mentiras que anda diciendo una persona frustrada".