Destapan millonaria deuda de Chino Ríos por gastos comunes impagos: debe más de $38 millones

El extenista Marcelo "Chino" Ríos podría enfrentar un nuevo proceso judicial a raíz de una millonaria deuda, acarreada por una de sus propiedades en Valle Escondido, exclusivo condominio ubicado en Lo Barnechea.

Según The Clinic, el exdeportista debe más de $38 millones por el no pago de gastos comunes en dicho complejo residencial, donde tiene una casa en el Sendero Las Colinas.

En este contexto, el citado medio señala que el reglamento del condominio responsabiliza a Ríos -que adquirió el inmueble en 2010- por la deuda, acumulada desde octubre de 2023.

"A la fecha, (Ríos) adeuda a la Comunidad la suma total de $38.309.430, conforme al detalle que consta en la nota de cobro de gastos de mantención y operación emitida por la administración de la Comunidad Las Colinas", detalló la comunidad.

Asimismo, la última cartola de pagos de gastos comunes evidencia que los cobros en el complejo residencial son cercanos a los $1.4 millones, aunque la propiedad del exnúmero uno parece ser una de las más grandes, con una distribución del 5.8%.

Por su parte, Ríos no se ha presentado a ninguna de las audiencias preparatorias, aunque registra la deuda como confesa y, de prosperar la acción judicial, podría enfrentar una demanda.